Öl- und Gaskonzern Total mit Gewinneinbruch im 4. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Öl- und Gaskonzern Total hat im vierten Quartal 2020 coronabedingt einen deutlichen Gewinneinbruch binnen Jahresfrist erlitten. Aber im Vergleich zum Vorquartal hat sich der Gewinn laut Total erholt, weil sich der Ölpreis bei über 40 US-Dollar je Barrel stabilisiert hat.

Von Oktober bis Ende Dezember wies Total einen Nettogewinn von 891 Millionen Dollar aus, nach 2,6 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis erreichte der Nettogewinn 1,3 Milliarden Dollar. Die Produktion ging auf 2,84 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag zurück, verglichen mit 3,11 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Total führte die niedrigere Produktion zum Teil auf Portfolioeffekte, die Einhaltung der Opec-Quoten, Wartungsarbeiten und ungeplante Ausfälle - vor allem in Norwegen - zurück. Der Umsatz rutschte auf 37,94 von vorher 49,28 Milliarden Euro ab. Total will eine Schlussdividende von 0,66 (Vorjahr: 0,80) Euro je Anteilsschein zahlen. Damit liegt die Dividende im Gesamtjahr 2020 bei 2,64 Euro je Aktie.

Auf der kommenden Jahreshauptversammlung am 28. Mai will Total eine Namensänderung in Totalenergies vorschlagen.

February 09, 2021 03:24 ET (08:24 GMT)