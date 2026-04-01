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Öl-Unfall legt Hafen von Antwerpen lahm

10.04.26 12:59 Uhr

ANTWERPEN (dpa-AFX) - Der Schiffsverkehr im Hafen von Antwerpen ist wegen ausgelaufenen Öls stark eingeschränkt. Der Hafen könne nicht über den Fluss Schelde aus Richtung Nordsee angefahren werden, nur noch über Zugänge im Süden und Osten, sagte ein Sprecher der Hafenbehörde. Rund 50 Schiffe warten demnach am zweitgrößten Hafen Europas darauf, ein- oder auslaufen zu können. Wie lange die Störungen andauern, sei unklar.

Beim Betanken eines Schiffes sei Öl ausgelaufen. Das Öl sei zwar gestoppt worden, und die direkt betroffenen Schiffe wurden gereinigt. Die Verschmutzung habe sich aber über Nacht weiter im Hafen in Richtung Schelde ausgebreitet. Der Fluss fließt aus dem Norden Frankreichs durch Belgien und die Niederlande in die Nordsee. Schleusen wurden geschlossen, um zu verhindern, dass sich Öl weiter ausbreitet.

Der Hafen bedauerte in einer Mitteilung die Auswirkungen und wies auf die empfindlichen Naturgebiete entlang der Schelde hin. "Der Schutz unserer Umwelt hat für uns oberste Priorität, und wir tun alles in unserer Macht Stehende, um sowohl betriebliche als auch ökologische Schäden so gering wie möglich zu halten." Zum Hafen gehören 580 Hektar Naturschutzgebiet./wea/DP/nas