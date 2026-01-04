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Heute im FokusDAX etwas fester -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Bayer: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei -- Novo, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien im Fokus
Lufthansa: Flugbegleiter stimmen für Streiks. Stellantis und Palantir verlängern Zusammenarbeit. adidas-Aktie unbeeindruckt: Analyst bestätigt "Hold"-Einstufung. Novartis: Weitere Studiendaten für Fabhalta publiziert. Ölpreise ziehen weiter an. Ceconomy: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich. Amazon: 'Tomb Raider'-Dreharbeiten wegen Verletzung von Sophie Turner unterbrochen. SUSS MicroTec-Aktie unter Druck: Schwache Margenprognose belastet.
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