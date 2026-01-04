DAX22.339 +0,2%Est505.527 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 +5,4%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.923 +2,6%Euro1,1495 -0,1%Öl115,2 +0,5%Gold4.536 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Bayer: EU gibt Finerenon zur Behandlung von Herzinsuffizienz frei -- Novo, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien im Fokus
Top News
RBI-Aktie sinkt: Raiffeisen übernimmt BBVA-Geschäft in Rumänien für 591 Millionen Euro RBI-Aktie sinkt: Raiffeisen übernimmt BBVA-Geschäft in Rumänien für 591 Millionen Euro
Droht ein weiterer Gold-Schock? Türkei denkt über Einsatz von Goldreserven nach Droht ein weiterer Gold-Schock? Türkei denkt über Einsatz von Goldreserven nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil