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Ölaktien im Blick

Lage am Ölmarkt weiter angespannt: Aktien von Exxon, Shell, BP & Co. bleiben gefragt

16.03.26 11:59 Uhr
Ölpreis-Schock am Golf - Energieaktien wie Exxon, Chevron, Shell, BP & Co. steigen in Europa und an der NYSE weiter | finanzen.net

Die globalen Energiemärkte stehen weiterhin im Bann einer massiven geopolitischen Krise im Nahen Osten. Das macht sich auch bei Aktien aus dem Ölsektor bemerkbar.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
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Chevron Corp.
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Occidental Petroleum Corp.
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News
Ölpreis (WTI)
96,84 USD -1,87 USD -1,89%
News

• Ölpreise bleiben durch geopolitische Spannungen hoch
• Straße von Hormus als kritischer Faktor für globale Lieferketten
• Energieaktien reagieren stark und gelten als "sicherer Hafen"

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Nachdem die militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran weiterhin das dominierende Thema am Finanzmarkt bleibt, rücken auch Öl- und Gaskonzerne immer wieder in den Blickpunkt von Investoren. Aktien von Branchenriesen legen zum Wochenstart zu: ExxonMobil-Titel gewinnen vorbörslich an der NYSE zeitweise 0,66 Prozent auf 157,15 US-Dollar, Occidental Petroleum legen daneben 0,36 Prozent auf 58,09 US-Dollar zu und Chevron zeigen sich 0,44 Prozent höher bei 197,69 US-Dollar. In Europa geht es unterdessen für die Aktien von Shell (+1,01 Prozent auf 34,02 GBP) und BP (+0,73 Prozent auf 5,38 GBP) in London ebenfalls aufwärts.

Geopolitische Schocks treiben Rohölpreise

Der wichtigste Impulsgeber für die Marktdynamik bleiben die Ölpreise. Auch wenn sich die Lage am Ölmarkt zuletzt etwas beruhigt hatte, bleiben Brent und WTI nach massiven Preisanstiegen in der vergangenen Woche auf hohem Niveau. Auslöser für diesen "Ölpreisschock" waren gezielte Angriffe auf iranische Führungsfiguren, die den Markt in eine Phase extremer Unsicherheit gestürzt haben. Da ein baldiges Ende des Iran-Krieges nicht absehbar ist, preisen Investoren zunehmend ein Szenario dauerhaft hoher Energiepreise ein.

Blockade der Straße von Hormus als kritischer Faktor

Ein zentrales Risiko für die Weltwirtschaft stellt die aktuelle Situation an der Straße von Hormus dar. Durch diese strategisch entscheidende Meerenge wird normalerweise etwa ein Fünftel des globalen Ölbedarfs transportiert. Infolge der Kriegshandlungen ist der Schiffsverkehr dort massiv eingeschränkt. Dies führt dazu, dass weltweit die Lagerbestände Tag für Tag schrumpfen. Experten der LBBW warnen vor verheerenden Auswirkungen auf den physischen Markt, sollte die Lahmlegung dieser Route länger anhalten.

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Ölaktien als Profiteure und Sicherheitsanker

In diesem turbulenten Umfeld erweisen sich Energieaktien als gefragte Investments. Während breite Marktindizes unter dem Inflationsdruck leiden, agieren Ölwerte zunehmend als "sicherer Hafen". Dabei stützt vor allem die Erwartungshaltung, dass die Fördergesellschaften durch die hohen Spotpreise für Brent- und WTI-Öl ihre Margen im laufenden Quartal massiv ausweiten können.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Rob Crandall / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
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11.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
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09.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
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26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

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