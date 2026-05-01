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VW bootet Amazon aus - Volkswagen nun größter Aktionär bei Tesla-Konkurrent Rivian. Bayer: Übernahme stärkt Pipeline für potenzielle Augenmedikamente. AIXTRON: Berenberg stuft auf "Hold" herab und erhöht Kursziel. Lufthansa bestätigt nach gutem Jahresauftakt Prognose. Zalando: Deutliches Wachstum trotz Nachsteuerverlust - Ausblick bestätigt.
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