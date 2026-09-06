DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.827 +0,1%Euro 1,1614 ±0,0%Öl 96,3 +0,8%Gold 4.429
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ölkartell verzichtet auf Anhebung der Produktionsziele

WIEN (dpa-AFX) - Staaten des Ölförderverbands Opec+ werden ihre Produktionsziele im Oktober nicht weiter anheben. Eine Kerngruppe aus sieben Mitgliedern, darunter die Großproduzenten Saudi-Arabien und Russland, gab die Beibehaltung der aktuellen Quoten nach einer Online-Sitzung bekannt.

Werbung

Seit dem vorigen Herbst hatten diese Länder ihre Förderziele in monatlichen Schritten angehoben, um eine Kürzung aus dem Jahr 2023 rückgängig zu machen. Doch die Produktion blieb zuletzt wegen des Iran-Kriegs und der Blockade der Öltransportroute durch die Straße von Hormus hinter den vereinbarten Mengen zurück, wie Daten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien zeigen.

Kartell von Saudi-Arabien und Russland dominiert

Die Opec+ war 2016 entstanden, als die Opec mit einer Gruppe von weiteren wichtigen Ölproduzenten wie Russland eine Kooperation einging, um das Angebot zu steuern und Rohölpreise am Markt zu beeinflussen. Aus der Opec+ hat sich mittlerweile eine Kerngruppe herauskristallisiert, die unter der Führung von Riad und Moskau die Förderpolitik steuert.

Doch die Opec+ hat am Markt an Einfluss verloren. Zurzeit dominiert der Konflikt in Nahen und Mittleren Osten die Dynamik auf den Rohstoffmärkten. In der vergangenen Woche trieb die jüngste Eskalation im Iran-Krieg den Preis der Referenzsorte Brent von unter 90 Dollar pro Barrel am Montag zeitweise über 97 Dollar./al/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.