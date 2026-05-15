Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten hat den Ölmarkt zuletzt nur kurz beruhigt. Experten warnen nun vor dauerhaft hohen Ölpreisen. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus Volatus Aerospace macht weniger Umsatz. Take Two Interactive: Neue Hinweise auf baldigen Start des Actionspiels GTA 6. Applied Materials mit starken Zahlen schwächer - Gewinnmitnahmen belasten und ziehen Branche mit runter. Virgin Galactic reduziert Verluste - Umsatzerwartungen getroffen. Stellantis: Peugeot- und Jeep-Stromer sollen in China vom Band laufen.

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