DAX notiert freundlich

Der DAX stieg zu Beginn des Handels um 0,5 Prozent auf 9.587 Indexzähler und hält sich auf diesem Niveau in der Gewinnzone.

Trotz schwacher Vorgaben aus Übersee im Rücken, trotzt der deutsche Leitindex dem Abgabedruck. Mit Spannung schauen die Börsianer insbesondere auf den Ölmarkt, wo die Preise anzogen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump Gespräche zwischen den in einen Preiskrieg verwickelten Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland in Aussicht gestellt. Sollte es zu Gesprächen kommen, wären das die ersten seit dem Scheitern der OPEC+-Vereinbarung Anfang März. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sieht angesichts des Ölpreisverfalls Handlungsbedarf.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag