Steigende Benzinpreise könnten die Nachfrage im Automarkt deutlich verändern und die Strategie vieler Hersteller infrage stellen. Diese Aktie favorisiert Morgan Stanley vor diesem Hintergrund. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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