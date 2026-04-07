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Ölpreis fällt, Kurse steigen

Waffenruhe zwischen USA und Iran: Ölpreise brechen ein - Aktien von Lufthansa & TUI im Höhenflug

08.04.26 10:06 Uhr
Ölpreis stürzt ab nach Waffenruhe - Aktien von Lufthansa und TUI legen zweistellig zu | finanzen.net

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sorgt für kräftige Bewegungen an den Märkten. Während die Ölpreise deutlich nachgeben, reagieren die Aktien von Reiseunternehmen mit Kursgewinnen.

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• Ölpreise fallen nach Einigung auf Feuerpause
• Aktienmärkte weltweit reagieren mit deutlichen Gewinnen
• Lufthansa und TUI profitieren stark

Waffenruhe zwischen USA und Iran

Die Aktienmärkte stehen am Mittwoch ganz im Zeichen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Kurz bevor in der Nacht das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump auslief, einigten sich beide Seiten auf eine zweiwöchige Feuerpause. Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social vor Ablauf seiner Frist erklärt, dass die USA bereit seien, Militärschläge gegen den Iran auszusetzen, wenn dieser die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt öffnet. Die Nachrichtenagentur Tasnim, die den iranischen Revolutionsgarden nahesteht, hatte daraufhin die Zustimmung des Irans zu der vorgeschlagenen Waffenruhe bestätigt.

Ölpreise fallen - Erholung an den Aktienmärkten

Die Märkte reagieren deutlich auf die Entspannung im Nahen Osten. Die Ölpreise fallen nach der angekündigten Waffenruhe zeitweise zweistellig. Der Ölpreis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent notiert zeitweise 10,08 Prozent tiefer bei 93,00 US-Dollar. Der Preis für die US-Sorte WTI verliert zeitweise 14,76 Prozent auf 96,28 US-Dollar. Derweil zeigen sich die Aktienmärkte kräftig erholt: Die Börsen in Fernost verbuchten deutliche Kurssprünge in Reaktion auf die Waffenruhe zwischen Iran und USA und auch an den Aktienmärkten in Europa feiern die Anleger die Feuerpause und die fallenden Ölpreise.

Irak öffnet Luftraum wieder für Flugverkehr

Nach der Verkündung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat der Irak seinen Luftraum wieder geöffnet. Die Lage habe sich stabilisiert und die Bedingungen seien wieder normal, teilte die irakische Zivilluftfahrtbehörde am Morgen mit. Mit sofortiger Wirkung dürften alle zivilen Flüge wieder aufgenommen werden, einschließlich Überflüge und Start- und Landungen auf irakischen Flughäfen.

Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar ist der Flugverkehr in der Region stark eingeschränkt. Neben dem Irak hatten auch einige Golfstaaten den Luftraum gesperrt.

Aktien von Lufthansa und TUI profitieren

Aktien aus dem Reisesektor hatten in den vergangenen Wochen unter dem kräftigen Anstieg der Ölpreise und der schwindenden Reiselust der Konsumenten gelitten. Nun sorgen die nachlassenden geopolitischen Spannungen und der Einbruch der Ölpreise für Erleichterung.

Die Lufthansa-Aktie legt am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise um 11,11 Prozent auf 8,18 Euro zu, während die Anteilsscheine von TUI 11,59 Prozent auf 7,33 Euro gewinnen.

Bis zum Handelsschluss am Dienstag hatten sich die Verluste der Lufthansa-Aktie seit Jahresbeginn noch auf 12,4 Prozent belaufen, während die TUI-Aktie seit Jahresbeginn bis zum Vortagesschluss noch deutlichere 26,85 Prozent verloren hatte. Nun könnte die Lufthansa-Aktie heute ihre Verluste oder zumindest einen Großteil davon wieder wettmachen.

Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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