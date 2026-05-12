DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,45 +1,5%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.129 +0,8%Euro1,1726 -0,1%Öl106,5 -1,1%Gold4.710 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie im Fokus VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie im Fokus
Siemens Energy-Aktie: JPMorgan hebt den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally? Siemens Energy-Aktie: JPMorgan hebt den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ölpreisanstieg

VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie im Fokus

13.05.26 08:41 Uhr
VERBIO-Aktie im Blick: Nahost-Konflikt sorgt für Rückenwind | finanzen.net

Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers VERBIO an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
36,12 EUR 2,86 EUR 8,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10, statt zum noch teurerem Superbenzin. Hinzu kommt ein für das Unternehmen günstigeres regulatorisches Umfeld. Daher rechnet die Unternehmensführung laut Mitteilung vom Mittwoch für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am oberen Ende der im März genannten Spanne von 100 bis 140 Millionen Euro.

Bei einem Umsatzwachstum um gut 13 Prozent auf 447 Millionen Euro vervielfachte VERBIO das operative Ergebnis im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich auf 60,2 Millionen Euro.

/mis/stk

LEIPZIG (dpa-AFX)

Bildquellen: Verbio

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumRatingAnalyst
27.04.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
11.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
28.02.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.02.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.01.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.10.2006VERBIO nicht zeichnenDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VERBIO Vereinigte BioEnergie AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen