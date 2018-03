Ölpreise sinken - Neuer Yuan-Future auf Öl stark unter Druck

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde gegen Mittag für 69,71 US-Dollar gehandelt. Das waren 40 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 64 Cent auf 64,61 Dollar.

Hinweise auf ein höheres Ölangebot in den USA drückten laut Händlern auf die Preise. Am Vorabend wurde bekannt, dass das private Institut API von einem starken Anstieg der US-Ölreserven in der vergangenen Woche ausgeht. Am Nachmittag ist mit neuen Impulsen zu rechnen. Dann werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den US-Ölreserven veröffentlicht. Der Markt rechnet hier nur mit einem leichten Anstieg der Lagerbestände.

Dagegen konnten Meldungen über eine zeitliche Ausdehnung der Zusammenarbeit zwischen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russland auf möglicherweise zehn bis zwanzig Jahre die Ölpreise vorerst nicht beflügeln. Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo hatte am Vormittag bestätigt, dass das Kartell eine langfristige Kooperation mit dem wichtigen Förderland Russland anstrebe. Seit geraumer Zeit gilt eine Förderkürzung, mit der die Opec-Staaten gemeinsam mit Russland eine Stabilisierung der Ölpreise anstreben.

Starke Verluste gab es bei dem zum Wochenbeginn eingeführten Öl-Terminkontrakt in der chinesischen Währung Yuan (Renminbi). Der Kurs fiel an der Börse in Shanghai zwischenzeitlich um fast 5 Prozent gegenüber dem am Dienstag fixierten Preis. "Die starke Preisbewegung bei Chinas Future und die deutliche Abweichung von anderen Kontrakten ohne erkennbaren Grund wirft Fragen auf und unterminiert die Aussagekraft der Preisbildung", sagt Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank./jkr/tos/jha/