DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0900 -0,5%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.446 -1,0%Euro1,1521 +0,1%Öl77,76 -1,1%Gold4.321 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: Asiens Börsen uneinheitlich - Tokio mit neuem Rekordhoch
Top News
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Aktienmärkte in Tokio und Seoul klettern auf Rekordhochs - Iran im Fokus Aktienmärkte in Tokio und Seoul klettern auf Rekordhochs - Iran im Fokus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ölpreise unter Druck

Aktienmärkte in Tokio und Seoul klettern auf Rekordhochs - Iran im Fokus

18.06.26 07:20 Uhr
Nikkei & KOSPI auf Allzeithoch: Iran-Entspannung treibt Aktienmärkte in Asien | finanzen.net

Am Donnerstag ist an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz auszumachen, allerdings wurden an einigen Handelsplätzen neue Allzeithochs erreicht.

Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
8.864,2 PKT 137,6 PKT 1,58%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
71.202,7 PKT 1.300,5 PKT 1,86%
Charts|News|Analysen

Während das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Börsen in Tokio und Seoul auf Rekordhochs treibt, hinken die chinesischen Börsen und der australische Aktienmarkt hinterher.

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung

Die USA und der Iran haben am späten Mittwoch eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus unterzeichnet. Die US-Futures drehten daraufhin ins Plus, die Ölpreise gerieten unter Druck.

US-Leitzins nach Fed-Entscheid im Blick

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen hatte. Allerdings signalisierte die Federal Reserve unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Warsh zeigte sich während der anschließenden Pressekonferenz zum Zinsentscheid entschlossen, die Inflation zu bekämpfen.

In Hongkong und Shanghai sind rote Vorzeichen zu beobachten. Dagegen erreichten der Nikkei in Japan bei 71.398,58 Zählern und der KOSPI in Südkorea bei 8.933,62 Punkten neue Rekordstände.

Thomas Zoller, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Bildquellen: Craig Hanson / Shutterstock.com, WIANGYA / Shutterstock.com

Mehr zum Thema Nikkei 225

07:20Aktienmärkte in Tokio und Seoul klettern auf Rekordhochs - Iran im Fokus
17.06.26Government plan for sustainable data centres is like ‘sustainable smoking’, TD says
17.06.26Are Investors Undervaluing Nomura (NMR) Right Now?
17.06.26JX expanding InP substrate production capacity again to meet data-center optical communications demand
17.06.26Aktien Asien: Nikkei mit neuer Bestmarke - Seoul sticht abermals positiv heraus
17.06.26Nomura sees 30% increase in wholesale revenue as boom persists
17.06.26Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Erster Fed-Zinsentscheid unter Warsh steht an
16.06.26Toyota Motor Corporation (TM) Declines More Than Market: Some Information for Investors
mehr