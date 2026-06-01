Ölpreise unter Druck

Am Donnerstag ist an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz auszumachen, allerdings wurden an einigen Handelsplätzen neue Allzeithochs erreicht.

Während das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Börsen in Tokio und Seoul auf Rekordhochs treibt, hinken die chinesischen Börsen und der australische Aktienmarkt hinterher.

Wer­bung Wer­bung

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung

Die USA und der Iran haben am späten Mittwoch eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus unterzeichnet. Die US-Futures drehten daraufhin ins Plus, die Ölpreise gerieten unter Druck.

US-Leitzins nach Fed-Entscheid im Blick

An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen hatte. Allerdings signalisierte die Federal Reserve unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Warsh zeigte sich während der anschließenden Pressekonferenz zum Zinsentscheid entschlossen, die Inflation zu bekämpfen.

In Hongkong und Shanghai sind rote Vorzeichen zu beobachten. Dagegen erreichten der Nikkei in Japan bei 71.398,58 Zählern und der KOSPI in Südkorea bei 8.933,62 Punkten neue Rekordstände.

Wer­bung Wer­bung

Thomas Zoller, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires