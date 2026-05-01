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Heute im FokusKeine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX unsicher -- Wall Street wenig verändert -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Goldman Sachs schlägt Alarm: Globale Ölreserven nähern sich kritischem Minimum. Deutsche Telekom: Kooperation mit Rheinmetall bei Drohnenabwehr. ByteDance heizt KI-Wettrüsten weiter an. VW: SPD-Politiker bringt China-Partnerschaft ins Spiel. Hannover Rück profitiert von geringeren Großschäden. GEA erfüllt Erwartungen und bestätigt Prognose. SK hynix und Samsung im Höhenrausch.
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