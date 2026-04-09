DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -2,9%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.494 +0,1%Euro1,1695 -0,1%Öl96,24 -0,2%Gold4.767 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel will mit Libanon verhandeln: US-Börsen letztlich im Plus -- DAX schließt tiefer -- Straße von Hormus im Blick -- D-Wave, Rüstungsaktien, Broadcom, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen Barbell-Strategie: Was Anleger über die "Hantelstrategie" wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölproduktion in Saudi-Arabien sinkt nach Angriffen um 600.000 Barrel

10.04.26 06:05 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Nach jüngsten Angriffen auf Produktionsstätten, Raffinerien und Pipelines ist Saudi-Arabiens Produktionskapazität für Erdöl um rund 600.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag gefallen. Zudem sei die Kapazität der wichtigen Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der Straße von Hormus Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, um 700.000 Barrel pro Tag zurückgegangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf eine Quelle im Energieministerium.

Der Grund sei ein Angriff auf eine Pumpstation der Pipeline. Durch die rund 1.200 Kilometer lange Röhre können im Normalfall Medienberichten zufolge etwa 5 bis 7 Millionen Barrel pro Tag fließen. Mit einer täglichen Fördermenge von rund zehn Millionen Barrel pro Tag ist Saudi-Arabien nach den USA der zweitgrößte Ölproduzent der Welt.

In dem Bericht hieß es weiter, Angriffe hätten auch Anlagen zur Produktion von Flüssiggas (LNG) beschädigt. Bei den jüngsten Attacken auf die Ölförderanlagen des Königreichs sei ein Mensch ums Leben gekommen, berichtete SPA weiter. Zudem wurden demnach sieben Arbeiter verletzt.

Zuletzt hatte der Iran immer wieder Ziele in den Golfstaaten mit Raketen und Drohnen angegriffen. Aktuell gilt im Iran-Krieg eine auf zwei Wochen befristete Waffenruhe./dde/DP/zb