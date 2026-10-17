OEM International Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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OEM International Registered B äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1,45 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OEM International Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,49 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,57 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.net
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