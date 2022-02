OeNB-Gouverneur Holzmann für zwei EZB-Zinserhöhungen in diesem Jahr

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann ist dafür, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagenzins im laufenden Jahr zweimal erhöht und damit auf null bringt und hält ein Leitzinsniveau von 1,5 Prozent für erstrebenswert.

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) sprach sich in einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung zudem dafür aus, die Anleihebestände im Rahmen des APP-Programms ab dem vierten Quartal nicht mehr zu erhöhen. Das wäre laut aktueller Forward Guidance die Voraussetzung für eine erste Zinserhöhung.

"In der Tat hat die EZB beim Zinsausblick stets signalisiert, dass eine Zinserhöhung erst kurz nach Auslaufen der Anleihekäufe erfolgen soll. Es wäre aber auch möglich, einen ersten Zinsschritt im Sommer noch vor dem Ende der Käufe zu setzen und einen zweiten am Jahresende", sagte Holzmann, der als einer der geldpolitischen Falken im Rat gilt. Er fügte hinzu: "Diese Variante würde ich favorisieren." An anderer Stelle sagte er: "Mir würden zwei Zinsschritte bis Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres gefallen."

Aus Holzmanns Sicht sollte die EZB stärker kommunizieren, in welche Richtung die Reise bei den Leitzinsen gehen soll - nämlich in Richtung 1,5 Prozent. Er sagte: "Der natürliche Zins, den man nicht direkt messen, sondern nur schätzen kann, liegt derzeit wahrscheinlich bei etwa minus 0,5 Prozent. Wenn man diesen Wert nimmt und das Inflationsziel der EZB von 2 Prozent hinzufügt, kommt man auf einen nominalen Wert für den Gleichgewichtszins von 1,5 Prozent."

Für ihn wären diese 1,5 Prozent "sehr grob gesprochen" der Richtwert, wohin sich die Leitzinsen bewegen müssten. "Erst beim Erreichen dieses Wertes wäre unsere Zinspolitik nicht mehr expansiv, sondern neutral. Das sollten wir den Marktteilnehmern klar kommunizieren", sagte er. Realistischerweise könnte die EZB diesen Wert 2024 erreichen.

Andere Mitglieder des EZB-Rats- und Direktoriums halten ein etwas vorsichtigeres Vorgehen für angeraten. So sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane kürzlich, es seien auch Zinsschritte abseits des Schemas von 25 Basispunkten denkbar.

Holzmann zufolge hat es im Februar in den Gremium aber "einen gewissen Umschwung" gegeben. "Der Rat sieht die Notwendigkeit, dass etwas gegen die Teuerung unternommen werden muss. Die Frage ist nur noch, wie rasch und in welchem Ausmaß wir handeln sollen."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 03:35 ET (08:35 GMT)