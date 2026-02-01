DAX25.099 +0,5%Est506.161 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +5,0%Nas22.864 +1,0%Bitcoin56.077 +3,1%Euro1,1783 +0,1%Öl71,43 +0,3%Gold5.189 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, Quantum eMotion, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet Heidelberg Materials-Aktie dennoch im Minus: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Österreich führt Warnhinweise gegen 'Mogelpackungen' ein

25.02.26 13:56 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Konsumenten in Österreich werden künftig mit Warnhinweisen über schrumpfende Packungsinhalte informiert. Die Vorschriften sind in einem neuen "Anti-Mogelpackungs-Gesetz" enthalten, das vom Parlament in Wien verabschiedet wurde.

Wer­bung

Das Gesetz gilt für größere Supermärkte und Drogerieren. Ab April müssen die Händler ihre Kunden 60 Tage lang darüber aufklären, wenn die Füllmenge eines Produktes bei gleichbleibender Packungsgröße gesunken ist, und wenn der Preis nicht entsprechend reduziert wurde. Diese Form der verstecken Preissteigerung ist auch als "Shrinkflation" (deutsch in etwa: "Schrumpflation") bekannt.

"Achtung: Weniger Inhalt - höherer Preis"

Bei solchen Produkten muss künftig ein verständlicher Hinweis wie "Achtung: Weniger Inhalt - höherer Preis" angebracht werden, heißt es in dem Gesetz. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 15.000 Euro. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Hinweispflicht: Wenn Hersteller auf der Packung klar über die gesunkene Menge informieren, oder wenn die Preissteigerung unter drei Prozent liegt.

Die Regierung aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos will so die hohe Inflation bekämpfen. Vertreter der Wirtschaft bezweifeln, dass das funktioniert. Die neue Regel bedeute mehr Aufwand für die Händler, und das führe wiederum zu höheren Preisen, hieß es von der Wirtschaftskammer. Einige Handelsketten, darunter die Rewe-Tochter Billa, weisen aber schon jetzt freiwillig auf "Shrinkflation"-Produkte hin.

Wer­bung

Preistransparenz auch Regierungs-Ziel in Deutschland

In Frankreich, Rumänien und Ungarn gelten entsprechende Pflichten bereits. In Deutschland steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung: "Wir setzen uns für mehr Transparenz bei versteckten Preiserhöhungen ein." Was daraus konkret wird, ist aber noch offen./al/DP/mis