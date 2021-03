Österreich mit regionaler Ausreise-Hürde für Gasteinertal

BAD HOFGASTEIN (dpa-AFX) - In Österreich darf erneut eine Region wegen hoher Corona-Infektionszahlen nur mit negativem Coronatest verlassen werden. Betroffen ist das Gasteiner Tal im Bundesland Salzburg. Ab Montag sei für die Ausreise aus dem auch bei deutschen Touristen beliebten Tal ein negativer Test nötig, teilte das Land am Donnerstagabend mit. "Das Instrument der Ausfahrtsbeschränkungen müssen wir aufgrund der extremen Ausbreitung des Virus nun für gesamte Gasteinertal anwenden", sagte Landeschef Wilfried Haslauer. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege zum Beispiel in Bad Hofgastein bei 1349.

Zuletzt waren in Österreich unter anderem Teile des Zillertals in Tirol von solchen Beschränkungen betroffen. Außerdem gibt es in Wiener Neustadt nahe Wien als erster größeren Kommune Ausreise-Hürden.

In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen spürbar angestiegen. Am Donnerstag wurden binnen 24 Stunden laut Innenministerium 2997 neue Fälle gezählt. Das waren rund 400 mehr als am Vortag. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl würde dies in Deutschland 27 000 Fällen entsprechen./mrd/DP/fba