Österreich sieht OSZE als geeignetes Forum für neuen Ost-West-Dialog

WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist aus Sicht Österreichs aktuell das geeignete Forum für diplomatische Initiativen in der Ukraine-Krise. Dort sei ein Dialog mit Russland am ehesten möglich, sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag in Wien. "Wir müssen wieder von vorne anfangen", sagte der Regierungschef über das zerbrochene Vertrauen zwischen Ost und West. Die Spitze der Eskalation sei wohl noch nicht erreicht.

Die OSZE hat 57 Mitgliedsländer und gilt mit ihrer Mission in der Ostukraine als unparteiischer und unbewaffneter Beobachter der Situation. Am Nachmittag sollten hochrangige Diplomaten im Ständigen Rat der OSZE über die Regelverstöße Russlands beraten, wie das OSZE-Vorsitzland Polen bekanntgab.

Österreich sei zwar ein neutrales Land, aber nicht neutral in seiner Meinung, sagte Nehammer weiter. Es unterstütze wie alle anderen EU-Länder das stufenweise Auslösen von Sanktionen gegen Russland. Obendrein sei wegen der Zuspitzung der Lage in der Ukraine der russische Botschafter in Wien ins Außenministerium einbestellt worden./mrd/DP/eas