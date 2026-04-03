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Österreichische Bank Bawag bietet Milliardenbetrag für irisches Geldhaus PTSB

14.04.26 13:00 Uhr
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WIEN/DUBLIN (dpa-AFX) - Die österreichische Bank BAWAG will für 1,62 Milliarden Euro das irische Finanzinstitut PTSB (permanent tsb Group) übernehmen. Die Permanent TSB Group Holdings plc (PTSB) habe ein entsprechendes Barangebot der Bawag angenommen, teilten Bawag und PSTB am Dienstag mit. Konkret bietet das österreichische Institut 2,97 Euro je Aktie. Das irische Finanzministerium, das 57,5 Prozent der Anteile hält und aus der PTSB aussteigen will, befürwortet den Angaben zufolge das Angebot ebenso wie der Verwaltungsrat des irischen Finanzinstituts.

Damit das Angebot gültig wird, muss eine Mehrheit der Aktionäre zustimmen. Auch müssen Genehmigungen der Behörden und des irischen Gerichts (High Court) vorliegen, hieß es von der Bawag./tsk/tpo/APA/men

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