Österreichische Bank Bawag bietet Milliardenbetrag für irisches Geldhaus PTSB
Werte in diesem Artikel
WIEN/DUBLIN (dpa-AFX) - Die österreichische Bank BAWAG will für 1,62 Milliarden Euro das irische Finanzinstitut PTSB (permanent tsb Group) übernehmen. Die Permanent TSB Group Holdings plc (PTSB) habe ein entsprechendes Barangebot der Bawag angenommen, teilten Bawag und PSTB am Dienstag mit. Konkret bietet das österreichische Institut 2,97 Euro je Aktie. Das irische Finanzministerium, das 57,5 Prozent der Anteile hält und aus der PTSB aussteigen will, befürwortet den Angaben zufolge das Angebot ebenso wie der Verwaltungsrat des irischen Finanzinstituts.
Damit das Angebot gültig wird, muss eine Mehrheit der Aktionäre zustimmen. Auch müssen Genehmigungen der Behörden und des irischen Gerichts (High Court) vorliegen, hieß es von der Bawag./tsk/tpo/APA/men
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAWAG
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAWAG
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent