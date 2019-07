Österreichischer Halbleiterkonzern AMS legt höheres Gebot für Osram vor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein österreichischer Konzern schaltet sich in den geplanten Verkauf von Osram ein: Die AMS AG bietet 38,50 Euro pro Aktie, teilte Osram am Montagabend in München mit. Damit überbietet der Halbleiterkonzern die Private-Equity-Investoren Bain Capital und Carlyle, die 35 Euro pro Aktie bieten. Die Osram-Aktie machte auf die Nachricht hin einen Sprung und notiert auf der Handelsplattform Tradegate 5,6 Prozent höher im Vergleich zum Xetra-Schluss./fba