Österreichischer 'Steirerkrimi' macht das TV-Quotenrennen

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich höher -- Carl Zeiss Meditec mit vagem Ausblick -- Credit Suisse erhält dank Kapitalerhöhung Milliardenbetrag -- BASF, Sartorius, Stabilus im Fokus

TotalEnergies nimmt Wertberichtigung in Milliardenhöhe vor. Broadcom überrascht mit positiver Umsatzprognose. US-Kartellbehörde FTC klagt gegen Activision-Kauf durch Microsoft. Paramount+ will sich neben Netflix, Amazon & Co. in Deutschland etablieren. Clara Streit wird neue Vonovia-Aufsichtsratschefin. Trotz FTX-Pleite: Cathie Wood bleibt sehr optimistisch für den Bitcoin.