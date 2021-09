Österreichs Finanzminister gegen Aufweichung des EU-Stabilitätspakts

FRANKFURT (Dow Jones)--Österreichs Finanzminister Gernot Blümel spricht sich gegen eine Aufweichung des Stabilitätspakts der EU aus. "Überspitzt gesagt ist das wie ein Tempolimit vor der Schule. Wenn sich daran nicht gehalten wird, lautet die Lösung mehr Kontrollen und härtere Strafen. Und nicht, einfach das Tempolimit aufzuheben", sagt der Christdemokrat in der Samstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung". Aktuell diskutieren die EU-Finanzminister bei ihrem Treffen in Slowenien darüber, ob staatliche Investitionen in den Klimaschutz beim Stabilitätspakt großzügiger behandelt werden sollten. Doch Blümel ist dagegen, die Regeln für solide Haushaltsführung mit neuen Ausnahmen zu versehen.

September 11, 2021