Österreichs Kanzler Kurz kommt zu Gesprächen mit Merkel

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel empfängt am Sonntag in einer Woche (16. September) den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu politischen Gesprächen in Berlin. Das teilte die Bundesregierung am Freitag mit. Das Treffen diene dem Austausch über aktuelle europapolitische Themen und der Vorbereitung des EU-Sondergipfels am 19. und 20. September in Salzburg. Österreich hat zur Zeit die EU-Ratspräsidentschaft inne./tl/DP/mis