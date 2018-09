Oettinger für deutschen EU-Kommissionschef und Franzosen an EZB-Spitze

Berlin (Reuters) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger favorisiert eine deutsche Besetzung für die Spitze der EU-Kommission.

"Am besten wäre ein deutscher Kommissionspräsident und ein kluger Franzose an der Spitze der EZB", sagte Oettinger dem "Handelsblatt" in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Zudem sprach sich der CDU-Politiker erneut für EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber als Kandidat für die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im kommenden Jahr aus. Neben Junckers Posten wird 2019 unter anderem die Stelle von EZB-Chef Mario Draghi frei.