Özdemir: Hoffentlich bald frei von Maul- und Klauenseuche

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland könnte nach Einschätzung von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in spätestens drei Monaten wieder frei von der Maul- und Klauenseuche (MKS) sein. "Wir tun jedenfalls alles dafür", sagte der Grünen-Politiker am Rande eines Treffens der EU-Agrarministerinnen und -minister in Brüssel.

Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts, des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit, gilt Deutschland als "MKS-frei", wenn seit dem letzten bestätigten Fall mindestens drei Monate vergangen sind und die Maßnahmen der EU aufgehoben wurden.

Am 10. Januar hatte es im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland einen Ausbruch der Seuche gegeben. Seitdem kamen keine weiteren Fälle hinzu./gut/DP/jha