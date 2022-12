Özdemir setzt auf mehr gesunde Mahlzeiten in Kantinen und Mensen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsminister Cem Özdemir setzt auf mehr gesunde Mahlzeiten in Betrieben, Kitas, Schulen und Universitäten. Er wolle den Leuten nicht vorschreiben, was sie essen sollen, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Ich möchte dafür sorgen, dass es für alle Menschen in Deutschland möglich ist, sich gut und gesund zu ernähren - unabhängig von Einkommen, Bildung oder Herkunft." Auch die Gemeinschaftsverpflegung in Mensen und Kantinen solle daher als ein Hebel genutzt werden, um allen eine Erfahrung mit guten, leckeren und gesunden Mahlzeiten zu ermöglichen.

Das Bundeskabinett billigte Eckpunkte für eine Ernährungsstrategie, die bis Ende 2023 von der Regierung beschlossen werden soll. Dazu gehört, Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Standard in der Gemeinschaftsverpflegung zu machen. So sollen mehr saisonale, regionale und ökologisch erzeugte Lebensmittel verwendet werden. Weiteres Ziel ist insgesamt mehr pflanzenbasiertes Essen mit weniger Fleisch. In Fertigprodukten sollen Zucker, Fette und Salz reduziert werden. Weniger Lebensmittel sollen unnötigerweise im Abfall landen./sam/DP/jha