Özdemir sieht dringenden Handlungsbedarf bei Kinder-Ernährung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht dringenden Handlungsbedarf, eine gesündere Ernährung vor allem bei Kindern zu erreichen. "Wir ziehen unseren Kindern Schwimmflügel an, wir tragen hoffentlich Sonnenschutz auf, lassen sie nach Möglichkeit nicht ohne Helm fahren - aber bei ungesunder Ernährung drücken wir eben allzu häufig ein Auge zu", sagte der Grünen-Politiker in einer Videobotschaft bei einer Veranstaltung der Verbraucherzentralen am Donnerstag. Hier gelte es gegenzusteuern, und er wolle dabei auch die Wirtschaft "keineswegs aus der Verantwortung entlassen".

Özdemir hob geplante Werbebeschränkungen hervor. SPD, FDP und Grüne haben im Koalitionsvertrag vereinbart: "An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben." Zudem müssten in Fertigprodukten Gehalte an Fett, Zucker und Salz weiter reduziert werden. Hier brauche es mehr Tempo und mehr Ambitionen, sagte Özdemir. Er bekräftigte das Ziel, dass die in Deutschland vorerst auf freiwilliger Basis eingeführte farbige Nährwertkennzeichnung Nutri-Score "EU-weit etabliert wird".

Das in Frankreich entwickelte System bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Elemente wie Eiweiß oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Heraus kommt ein einziger Gesamtwert, der in einer fünfstufigen Skala abgebildet wird: von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zum roten "E" für die ungünstigste./sam/DP/he