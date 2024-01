Özdemir: 'Stadt und Land brauchen einander'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir hat die wichtige wirtschaftliche Rolle der ländlichen Regionen hervorgehoben und für ein engeres Miteinander mit den Ballungszentren geworben. "Stadt und Land brauchen einander", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch bei einem Fachforum zur Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Das Land trage erheblich zum Erfolg und zur Stabilität der Wirtschaft bei. "Es ist ja nicht nur so, dass unser aller Essen in den ländlichen Räumen erzeugt wird." Dies gelte auch für die erneuerbaren Energien, viele kleine und mittlere Firmen und Weltmarktführer in bestimmten Feldern.

"Wichtig ist, dass die Menschen auch fair davon profitieren können von dieser Wertschöpfung", betonte Özdemir. Er wies auch auf eine "soziale Wertschöpfung" hin, wenn sich im ländlichen Raum viele Menschen ehrenamtlich engagierten. "Damit tun sie nicht nur sich selber und den Menschen, denen sie unmittelbar helfen, was Gutes, sondern sie stärken damit auch unsere Demokratie." Nicht nur in Großstädten demonstrierten derzeit viele gegen Rechtsextremismus. Die Gemeinschaft in vielen ländlichen Regionen sei ein Standortvorteil.

Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte: "Die Zukunft des Landes entscheidet sich ganz maßgeblich auf dem Land." Dabei müsse das Motto sein: "Weg vom Klischee." Der Grünen-Politiker wandte sich auch gegen Hochmut bei der Beurteilung von Arbeitsleistungen etwa im Vergleich zu Wissensarbeit oder Dienstleistungen. Die Arbeit derjenigen, die mit den Händen arbeiteten, müsse wieder stark hochgehalten werden./sam/DP/jha