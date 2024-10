Özdemir stellt Bundeswaldinventur vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) stellt am Dienstag (10.00 Uhr) die Inventur zum Zustand und Umfang der Wälder in Deutschland vor. Die Untersuchung liefert auf Basis umfangreicher Stichproben Informationen zu Wuchs und Schäden an Bäumen, den Anteilen der Baumarten sowie zur Holznutzung. Sie liefert damit grundlegende Daten, die für den Schutz der Wälder, die wirtschaftliche Nutzung und die Anpassung an veränderte Klimabedingungen wichtig sind.

Die Bundeswaldinventur muss laut Gesetz mindestens ist alle zehn Jahre stattfinden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium bezeichnet sie als umfangreichste Erhebung zum Zustand der Wälder in Deutschland und hat das Thünen-Institut für Waldökosysteme mit der Leitung der Untersuchung beauftragt.

Im Mai hatte das Ministerium in der Waldzustandserhebung 2023 festgestellt, bei den häufigsten Arten Fichte, Kiefer, Buche und Eiche seien vier von fünf Bäumen krank. Die Wälder seien "massiv von der Klimakrise getroffen", sagte Özdemir. Nötig sei "eine Langzeitkur", um zu mehr Mischwäldern zu kommen. Wald bedeckt rund ein Drittel der gesamten Fläche Deutschlands./cn/DP/zb