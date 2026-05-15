Off The Hook YS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Off The Hook YS hat am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 27,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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