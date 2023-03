VW-Aktie steigt: Volkswagen spricht mit Aufsichtsrat offenbar über Batteriefabrik in Nordamerika - Warnung vor 'Hängepartie' beim Verbrenner-Aus

Ob eine Entscheidung getroffen werde, sei noch offen, sagten zwei Personen mit Kenntnis der Beratungen im Vorfeld der Sitzung der Nachrichtenagentur Reuters. Es gehe sowohl um die politischen Rahmenbedingungen als auch um technische Fragen, sagte einer der Insider. Damit spielte er auch auf das von den USA aufgelegte Multi-Milliardenprogramm zur Förderung von Investitionen in klimaschonende Technologie wie Elektroautos an. Volkswagen wiederholte seine Stellungnahme, wonach noch keine Entscheidung getroffen sei. "Wir sind weiter mit Hochdruck auf der Suche nach einem geeigneten Standort für unsere erste Gigafabrik in Nordamerika und befinden uns dazu in guten, konstruktiven Gesprächen", erklärte der Autobauer auf Anfrage von Reuters.

Die Niedersachsen hatten zur Sicherung wichtiger Batterierohstoffe im August eine Vereinbarung mit Kanada geschlossen. Beide Seiten wollten prüfen, welchen Beitrag das rohstoffreiche Land zu den globalen und regionalen Batterielieferketten leisten könne. Später war die Rede davon, Kanada sei "eine logische Option" für eine Batteriezellfabrik. Im Januar berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf von der Zeitung eingesehene Dokumente, die kanadische Provinz Ontario habe angeboten, das Projekt durch Investitionen und andere Anreize zu unterstützen.

Auf der Tagesordnung des Kontrollgremiums steht außerdem die Entscheidung für ein eigenes Produktionswerk für die neue Marke Scout, die elektrische Pickups und SUV bauen soll. Ein weiteres Thema der Sitzung ist der Jahresabschluss und der Beschluss über die Dividende für 2022.

HSBC senkt Volkswagen Vorzüge auf 'Hold' und Ziel auf 148 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die im DAX notierte Vorzugsaktie von Volkswagen (VW) von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde von 203 auf 148 Euro gesenkt. Investments in Autoaktien seien inzwischen noch schwieriger geworden, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Tyndall in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Eine mögliche Rezession wäre negativ, Angebotsknappheiten hätten indes zu einem gewissen Nachholbedarf geführt, doch eine teurere Kreditfinanzierung dürfte die Nachfrage belasten. Zudem sei die Preisgestaltung derzeit zwar gut für Autobauer, doch auch das könnte sich mit steigenden Angeboten wieder ändern. Er bevorzuge daher Premiumhersteller statt Autobauer wie VW, die sich auf den Massenmarkt konzentrierten.

AUDI-Chef warnt vor 'Hängepartie' beim Verbrenner-Aus

In der Debatte um ein europaweites Aus für Verbrennungsmotoren hat AUDI-Chef Markus Duesmann vor einer Kehrtwende gewarnt. "In der politischen Diskussion sehen wir das Risiko, dass der klare Beschluss der EU zum Verbrenner-Ausstieg 2035 wieder infrage gestellt wird", sagte Duesmann dem "Spiegel". "Das birgt die Gefahr einer Hängepartie, und die wäre für die Autoindustrie fatal."

Der AUDI-Chef betonte die Notwendigkeit der Planungssicherheit für die Autobranche und ihre milliardenschweren Investitionen. Damit bezieht Duesmann als Automanager eine andere Position als Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Wissing will durchsetzen, dass Autos mit konventionellem Motor auch nach 2035 noch zugelassen werden können, wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden können, den sogenannten E-Fuels.

Der AUDI-Chef sagte dem "Spiegel" dagegen: Im Pkw-Segment würden synthetische Kraftstoffe mittelfristig keine große Rolle spielen. "AUDI hat eine klare Entscheidung getroffen: Wir steigen 2033 aus dem Verbrenner aus, weil das batterieelektrische Fahrzeug die effizienteste Methode für Individualmobilität ist." E-Fuels seien in der Herstellung deutlich ineffizienter, dadurch erheblich teurer, und sie kämen langfristig nur für Mobilitätsformen in Betracht, bei denen Energie nicht anders gespeichert werden kann: "Flugzeuge werden auf E-Fuels angewiesen sein oder die Bestandsflotte, also die Pkw, die bereits auf der Straße sind", sagte Duesmann.

Die Vorzugsaktie von Volkswagen gewinnt am Freitag auf XETRA zeitweise 0,68 Prozent auf 129,50 Euro.

Hamburg/London (Reuters/dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) AG Vz. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) AG Vz. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) AG Vz.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com