BVB-Aktie: Borussia Dortmund offenbar vor Transfer von griechischem Teenager
Borussia Dortmund steht Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas.
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Der BVB steht vor der Verpflichtung des griechischen Offensivspielers Konstantinos Karetsas. Wie "Kicker" und der TV-Sender Sky berichten, ist der Wechsel des 18-Jährigen vom belgischen Erstligisten KRC Genk so gut wie perfekt. Die Ablöse für den bis zum Sommer 2029 vertraglich gebundenen Teenager soll sich auf 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen belaufen. Der obligatorische Medizincheck beim Fußball-Bundesligisten soll in den nächsten Tagen erfolgen.
Karetsas ist als Ersatz für den früheren Nationalspieler Julian Brandt (30) vorgesehen, der nach Ablauf seines Vertrags auf Vereinssuche ist. Der Jungprofi ist in Genk geboren, hat aber schon A-Länderspiele für Griechenland absolviert. In der abgelaufenen Europa-League-Saison scheiterte Karetsas mit seinem Verein im Achtelfinale am SC Freiburg.
DORTMUND (dpa-AFX)
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