Offerpad Solutions A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 132,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Offerpad Solutions A präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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