Pinewood-Aktie hebt zweistellig ab: Übernahmeofferte beflügelt den Kurs
Ein Übernahmeangebot von Ridgeview Partners sorgt für kräftigen Rückenwind bei der Pinewood-Aktie. Das bietet der Finanzinvestor.
Werte in diesem Artikel
- Ridgeview Partners bietet 448 Pence in bar je Pinewood-Aktie
- Angebot bewertet Pinewood mit rund 545 Millionen britischen Pfund
- Aktionäre mit fast 49 Prozent der Anteile unterstützen das Angebot bereits
Das britische Softwareunternehmen Pinewood Technologies hat ein unverbindliches Übernahmeangebot von Ridgeview Partners erhalten. Die US-Investmentgesellschaft bietet über die neu gegründete Gesellschaft U.K. Piston Bidco 448 Pence je Aktie in bar, was Pinewood mit rund 545 Millionen britischen Pfund (umgerechnet etwa 727 Millionen US-Dollar) bewertet. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 43 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch von 314 Pence sowie 53 Prozent auf den einmonatigen und 64 Prozent auf den dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurs. Die Pinewood-Aktie reagiert zum Wochenstart mit einem kräftigen Kurssprung und legt in London zeitweise 33,97 Prozent auf 422 Pence zu.
Geld gegen Pinewood-Aktien oder eine Alternative zur Barzahlung
Anstelle der Barzahlung können berechtigte Aktionäre alternativ in eine Rollover-Struktur einsteigen und dabei nicht börsennotierte Anteile an einer von Ridgeview verwalteten Gesellschaft auf den Cayman Islands erhalten, begrenzt auf ein Gesamtvolumen von rund 250 Millionen Pfund. Aktionäre mit zusammen etwa 48,71 Prozent der Anteile haben bereits Unterstützungserklärungen für das Angebot abgegeben, darunter Lithia UK Holding mit 31,95 Prozent und Working Capital Partners mit 7,19 Prozent. Anteilseigner mit rund 32,81 Prozent des Kapitals haben zudem signalisiert, die Rollover-Alternative wählen zu wollen.
Was Pinewood eigentlich macht
Pinewood, das sich mittlerweile als "Pinewood.AI" positioniert, betreibt ein Dealer-Management-System: eine Software, mit der Autohändler Fahrzeugverkauf, Werkstatttermine, Ersatzteile, Buchhaltung und Kundendaten in einem System verwalten. Das Unternehmen war 25 Jahre Teil des Autohandelskonzerns Pendragon, bevor es 2023 abgespalten wurde, und expandiert seither international, seit diesem Jahr auch in Nordamerika. Zu den weltweiten Konkurrenten zählen vor allem US-Anbieter wie Reynolds and Reynolds, CDK Global und Tekion, die alle nicht börsennotiert sind.
Zweiter Übernahmeversuch binnen eines Jahres
Der Vorstand von Pinewood erklärte, er sei grundsätzlich bereit, das Angebot den Aktionären zur Annahme zu empfehlen, sollte Ridgeview eine feste Absicht zur Offertenlegung erklären. Nach den Regeln des britischen Übernahmerechts muss Ridgeview bis zum 21. August entweder ein festes Angebot ankündigen oder erklären, keines abgeben zu wollen. Es ist bereits der zweite Übernahmeversuch binnen eines Jahres: Im Januar hatte die Beteiligungsgesellschaft Apax Partners ein Angebot von 500 Pence je Aktie vorgelegt, zog sich im Februar aber unter Verweis auf ein schwieriges Marktumfeld zurück.
Ob Ridgeview die Frist bis zum 21. August für ein festes Angebot nutzt oder wie schon Apax zuvor abspringt, dürfte über die weitere Kursentwicklung entscheiden. Sollte die Transaktion zustande kommen, würde Pinewood von der Börse genommen und als Privatunternehmen unter Ridgeviews Führung weitergeführt.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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