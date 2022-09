Rio Tinto-Aktie fällt: Rio Tinto einigt sich mit Turquoise Hill auf Bedingungen für Übernahme

Rio Tinto besserte die Offerte nochmals nach und zahlt nun je Aktie 43 kanadische Dollar (32,65 US-Dollar) in bar für die Holdinggesellschaft eines mongolischen Minenprojektes. Zuletzt lag das Angebot bei 40 kanadischen Dollar.

Turquoise Hill, an der Rio Tinto bereits die Mehrheit von 51 Prozent hält, ist mit 66 Prozent an dem Kupfer- und Goldminenprojekt Oyu Tolgoi in der Mongolei beteiligt. Die restlichen 34 Prozent sind im Besitz der mongolischen Regierung.

Rio Tinto erklärte, das Angebot von 43 kanadischen Dollar pro Aktie sei das beste und endgültige des Konzerns und bewerte die Minderheitsanteile an Turquoise Hill mit rund 3,3 Milliarden US-Dollar. Rio Tinto hat außerdem mehreren neuen Maßnahmen zugestimmt, um die Liquidität von Turquoise Hill kurzfristig zu erhöhen. Der Bergbaukonzern hatte im März angekündigt, das Bergbauprojekt in der Mongolei ganz in die eigenen Hände nehmen zu wollen.

"Diese Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt nach der kürzlichen Aufnahme des Untertagebetriebs und wird die Unternehmensführung vereinfachen, die Effizienz verbessern und eine größere Finanzierungssicherheit für den langfristigen Erfolg des Projekts Oyu Tolgoi schaffen", sagte Rio-Tinto-CEO Jakob Stausholm.

An der Börse in London verlieren Aktien von Rio Tinto zeitweise 2,19 Prozent auf 46,67 Pfund.

Von David Winning

SYDNEY (Dow Jones)

Bildquellen: Aaron Bunch/Getty Images, PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images