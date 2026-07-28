DAX 25.460 -0,0%ESt50 6.249 -0,6%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,40 -1,2%Nas 24.843 -0,1%Bitcoin 56.243 +0,3%Euro 1,1395 +0,0%Öl 90,4 +7,5%Gold 4.044 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Offerte

Lufthansa-Aktie: Flugkonzern bietet offiziell für Minderheitsanteil an TAP Air Portugal

Lufthansa-Aktie: Flugkonzern bietet offiziell für Minderheitsanteil an TAP Air Portugal

Lufthansa hat ein verbindliches Angebot für eine Minderheitsbeteiligung an der portugiesischen Fluggesellschaft TAP Air Portugal eingereicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8.91 EUR -0.12 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa Group hat ihr Angebot für eine Minderheitsbeteiligung an der staatlichen portugiesischen Fluggesellschaft TAP Air Portugal am Mittwoch offiziell eingereicht. Bislang hatte der Frankfurter Airline-Konzern nur ein unverbindliches Angebot für den Anteil von 49,9 Prozent unterbreitet, den die portugiesische Regierung verkaufen möchte. Die beiden Fluggesellschaften sind Teil der Airline-Allianz Star Alliance.

Werbung

Die Lufthansa Group ist seit mehr als 70 Jahren in Portugal aktiv. Aktuell bieten die Airlines der Gruppe 353 wöchentliche Flüge von und nach Portugal an. Der Konzern beschäftigt aktuell über 500 Fachkräfte in Portugal und baut einen neuen Lufthansa-Technik-Standort für Reparaturen von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten in der Nähe von Porto.

"Unser Interesse an einer Beteiligung an unserem Star-Alliance-Partner TAP Air Portugal ist der nächste logische Schritt", sagte Konzernchef Carsten Spohr laut der Mitteilung.

Durch die Kooperation würde Lissabon als strategisch wichtiges atlantisches Drehkreuz im Netzwerk der Lufthansa Group gestärkt. Die Konnektivität zwischen Europa und anderen Regionen wie Lateinamerika, Afrika oder Nordamerika könnte ausgebaut werden, hieß es weiter.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets