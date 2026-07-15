Milliarden-Paukenschlag im Liefermarkt: Uber will Delivery Hero übernehmen
Uber will Delivery Hero übernehmen und bewertet den Berliner Lieferkonzern mit 12,6 Milliarden Euro. Der US-Fahrdienstleister erhält bereits Unterstützung vom Großaktionär Prosus.
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Delivery Hero will sich durch den US-Fahrdienstleister Uber übernehmen lassen, in einer Transaktion, in der Delivery Hero mit 12,6 Miliarden Euro bewertet wird. Wie Delivery Hero mitteilte, bietet Uber, der bereits in den vergangenen Monaten durch Zukäufe zum größten Aktionär bei dem Berliner Lieferkonzern geworden ist, 41,50 Euro je Aktie. Das Angebot sieht eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent vor.
Uber, eine bietende Tochter Uber International Technologies II Corp sowie der Berliner Lieferkonzern haben am Donnerstag eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) unterzeichnet, die die wesentlichen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie die beiderseitigen Absichten und Absprachen in diesem Zusammenhang enthält. Dies teilte Delivery Hero mit.
Der zweite Großaktionär, Prosus, hat sich unwiderruflich verpflichtet, alle Aktien in Höhe von etwa 16,8 Prozent des Grundkapitals von Delivery Hero in das Übernahmeangebot einzuliefern.
Die Angebotsunterlage und weitere das Übernahmeangebot betreffende Mitteilungen werden im Internet unter www.delivering-value.com veröffentlicht.
DOW JONES
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Bildquellen: Delivery Hero, Delivery Hero
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.05.26
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.23
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.21
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.20
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.