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Übernahmetraum geplatzt: Akzo Nobel-Aktie bricht nach Absage von Nippon Paint und Sherwin-Williams ein

03.06.26 10:44 Uhr
Akzo Nobel-Aktie kollabiert nach Rückzug von Nippon Paint und Sherwin-Williams | finanzen.net

Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams wollen den Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel nicht mehr übernehmen.

Werte in diesem Artikel
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Axalta Coating Systems Ltd
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Sherwin-Williams Co.
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Die Firmen verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf die vom niederländischen Konzern abgelehnten Offerten. An der Börse sackte der Akzo Nobel-Kurs deutlich ab. Die Papiere von Nippon Paint notierten in Tokio letztlich 0,59 Prozent höher bei 998 Yen. Für die Papiere von Sherwin-Williams geht es im vorbörslichen NYSE-Handel derweil um 0,35 Prozent nach oben auf 294, während die Anteilsscheine von Akzo Nobel via EURONEXT um 18,99 sinken auf 53,82 Euro.

Akzo Nobel hatte Ende Mai mitgeteilt, dass der Vorstand ein eingegangenes unverbindliches und an Bedingungen geknüpftes Barangebot abgelehnt hat. Stattdessen hielten die Niederländer an ihren Fusionsplänen mit dem US-Rivalen Axalta Coating Systems fest.

Der Offerte zufolge sollten die Aktionäre 73 Euro je Aktie in bar erhalten, die reguläre Jahres- und Zwischendividende ausgenommen und sah eine Zerschlagung des Konzerns vor. Akzo Nobel wäre damit mit rund 12,5 Milliarden Euro bewertet worden. Dem Vorstoß sei ein erstes Angebot vom 16. April vorausgegangen, das Akzo Nobel am 22. April abgelehnt habe, so die Niederländer.

Akzo Nobel und Axalta hatten im November die Pläne für den Zusammengang beider Unternehmen angekündigt. Durch die Fusion soll ein Farbenhersteller mit einem geschätzten Unternehmenswert von rund 25 Milliarden US-Dollar (rund 21,5 Mrd Euro) entstehen. Akzo Nobel würde 55 Prozent an dem kombinierten Unternehmen halten und seine Börsennotierung nach New York verlegen.

/err/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com, 3rdtimeluckystudio / Shutterstock.com

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