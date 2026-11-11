Office Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Office Properties präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Office Properties -0,900 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,62 Prozent auf 114,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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