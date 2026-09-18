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Offiziell: DFB gibt Organisation der Frauen-Bundesliga ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frauen-Bundesliga wird ab kommendem Sommer nicht mehr vom Deutschen Fußball-Bund organisiert. Die Ausgliederung beschloss der digital abgehaltene außerordentliche DFB-Bundestag einstimmig. Damit ist der im vergangenen Dezember gegründete Ligaverband (FBL e.V.), der schon jetzt die Interessen der 14 Bundesligisten vertritt, ab 1. Juli 2027 allein für die Bundesliga verantwortlich.

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Der DFB verständigte sich mit der FBL auf einen Pacht- und einen Grundlagenvertrag, der die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Verbänden regelt. Die FBL-Präsidentin - derzeit Eintracht Frankfurts Frauenfußballchefin Katharina Kiel - erhält einen Sitz als Vizepräsidentin im DFB-Präsidium.

Das Modell orientiert sich an der Struktur der Bundesliga, ehemals Deutsche Fußball Liga (DFL), im Männerfußball./dj/DP/zb

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