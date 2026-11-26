(Das Schiff ist nicht gesunken, sondern nur gekentert und treibt kieloben im Meer. Die Regierung der Balearen hat ihre Angaben korrigiert. Die Meldung wurde entsprechend durchgehend neu formuliert.)

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IBIZA/PALMA (dpa-AFX) - Im Mittelmeer vor der Urlauberinsel Ibiza ist ein Tanker mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel an Bord gekentert und treibt kieloben im Wasser. Das teilte die Regierung der Balearen, zu denen auch Mallorca gehört, mit. Zunächst hatte sie mitgeteilt, das 120 Meter lange Schiff "Med Emre" unter der Flagge Maltas sei gesunken, diese Angabe später jedoch korrigiert. "Die große Neuigkeit ist, dass das Schiff nicht in 1.000 Metern Tiefe liegt", sagte ein Sprecher der Regierung. Das mache die Bergung viel einfacher.

Ein Seemann war bei dem Unglück ums Leben gekommen. Weitere sechs Besatzungsmitglieder hätten Unterkühlungen erlitten. Die Regierung der Balearen hatte sofort den Notfallplan wegen der großen Menge an Treibstoff an Bord aktiviert. Zunächst sei jedoch kein Diesel auf der Meeresoberfläche rund um den Havaristen gesichtet worden. Der Havarist befinde sich rund 35 Kilometer nordwestlich von Ibiza.

Spezialschiff und Flugzeug im Einsatz

Das für derartige Notfälle vorgesehene Spezialschiff der Seenotrettung, die "Clara Campoamor", sei an der Untergangsstelle, um eine mögliche Verschmutzung des Seegebiets zu untersuchen. Zugleich werde die Lage von einem Flugzeug aus beobachtet, teilte die Regierung weiter mit.

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Das Unglück ereignete sich demnach, als die "Med Emre" von Algeciras in der spanischen Provinz Cádiz nach Barcelona unterwegs war. Das nach Angaben des Schiffsortungsdienstes Vesselfinder 120 Meter lange Schiff meldete rund 25 Seemeilen (rund 46 Kilometer) nordöstlich von Ibiza Wassereinbruch. Die Ursache war zunächst unbekannt. In dem Seegebiet herrschte zu der Zeit die erste und niedrigste von drei aktiven Warnstufen, Gelb, wegen Sturms und hohen Seegangs.

Die Seenotrettung schickte drei Hubschrauber aus Palma, Valencia und Tarragona sowie mehrere Rettungskreuzer. Auch andere Schiffe in der Nähe beteiligten sich an der Rettung der insgesamt 17 Besatzungsmitglieder. Einer von ihnen wurde im Krankenhaus auf Ibiza für tot erklärt./rpz/DP/stw