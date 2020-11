OFFIZIELLE KORREKTUR: Schulen und Kitas in Thüringer Landkreis schließen

(In der Meldung wurde der Wochentag im ersten Satz berichtigt: Mittwoch. Das Gesundheitsministerium hat seine Angaben geändert.)

ERFURT/HILDBURGHAUSEN (dpa-AFX) - Nach besonders hohen Infektionszahlen binnen einer Woche werden von Mittwoch an im Thüringer Landkreis Hildburghausen alle Schulen und Kitas geschlossen. Darauf verständigte sich der Kreis mit der Landesregierung, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Erfurt sagte. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet./htz/DP/men