Offshore-Wind-Konzessionen

Entgegen früheren Angaben will der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies nun doch die Konzession für ein Windparkprojekt nordwestlich der Insel Helgoland zurückgeben und zudem eine Entschädigung erhalten.

Gleichzeitig betonte das Unternehmen: "TotalEnergies hält weiterhin an der Entwicklung der übrigen Offshore-Wind-Konzessionen fest, die das Unternehmen besitzt."

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Gespräche zur Rückgabe der Konzession bislang nicht erfolgreich

Der Konzern habe seine zwischen 2023 und 2025 erworbenen deutschen Offshore-Wind-Konzessionen wegen Verzögerungen beim Netzanschluss überprüft, teilte das Unternehmen mit. Im Anschluss habe es Gespräche mit den deutschen Behörden aufgenommen, um die Bedingungen für eine Rückgabe der Konzession für das Projekt NordseeEnergies 2 (NSE2) festzulegen. "Diese Gespräche waren bislang nicht erfolgreich."

Noch vor rund drei Wochen hatte TotalEnergies Medienberichte als "Behauptungen" zurückgewiesen, wonach der Konzern das Interesse an ersteigerten Flächen verloren und im Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) gedrängt habe, dass eine Möglichkeit zur Rückgabe von Flächen geschaffen werde. Damals erklärte TotalEnergies auf Anfrage, der Konzern wolle seine Offshore-Wind-Projekte in Deutschland realisieren.

Windenergie-auf-See-Gesetz sieht Rückgabe nicht vor

Nach früheren Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums dürfen Zuschläge dem Windenergie-auf-See-Gesetz zufolge nicht zurückgegeben werden. Wenn ein Käufer bestimmte Fristen nicht einhalte, müsse die Bundesnetzagentur aber einen Zuschlag widerrufen. Vertragsstrafen sind den Angaben zufolge möglich.

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TotalEnergies sucht nun nach eigenen Angaben bereits nach Wegen, "um eine Entschädigung für die negativen Auswirkungen zu erwirken, die sich aus den Verzögerungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zeitplänen für den Netzanschluss ergeben und das Projekt NSE2 betreffen". Zur Wahrung seiner Rechte aus der Konzession habe der Konzern am Donnerstag aber dennoch den Genehmigungsantrag für NSE2 eingereicht und die erste Rate in Höhe von 10 Prozent gemäß dem Lizenzvertrag geleistet.

Windpark sollte 1,5 Gigawatt Leistung haben

TotalEnergies hatte 2024 von der Bundesnetzagentur das Recht erhalten, das Projekt NSE2 zu entwickeln. Dieses liegt den Angaben zufolge rund 120 Kilometer nordwestlich der Nordseeinsel Helgoland und umfasst eine Fläche von rund 156 Quadratkilometern. Die geplante Leistung des Windparks sollte 1,5 Gigawatt betragen.

Die TotalEnergies-Aktie notiert in Paris zeitweise 1,76 Prozent im Plus bei 78,60 Euro.

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HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX)