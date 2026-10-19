OHB: Das macht Appetit auf mehr

Nach einer monatelangen Talfahrt ist der OHB-Aktie in der letzten Woche ein kräftiger Rebound gelungen. Gleich zwei Impulse sprechen dafür, dass daraus mehr werden kann als eine kurze Erholung.

Wer extrem hoch steigt, kann auch ganz tief fallen – selbst wenn sich an den operativen Aussichten dabei im Grundsatz nichts geändert hat. Das ist beim Technologiekonzern OHB der Fall, dessen Aktie sich bis Mitte Mai zunächst vervielfacht hat, um dann gemessen am Hoch wieder 75 Prozent an Wert zu verlieren.

Käufer schnell im Verlustbereich

Der Abwärtstrend hat sich dabei verselbstständigt – alle, die unterwegs eingestiegen sind, waren schnell im Verlustbereich, insbesondere die Institutionellen, die im Sommer eine große Kapitalerhöhung zu 300 Euro gezeichnet hatten. Das ist dann wie ein Dominospiel.

Doppel-Impuls

Um diesen Trend zu brechen, bedarf es eines kräftigen Impulses, und den hat es möglicherweise in der letzten Woche gegeben. Zum einen haben die Einschränkungen der Starlink-Nutzung für die Ukraine gezeigt, wie wichtig im Krisenfall weltraumbasierte Systeme sind, die man selbst kontrolliert. Zum anderen haben die Analysten von NuWays einen positiven Ausblick auf die Entwicklung im dritten Quartal und den potenziellen Auftragseingang im nächsten Jahr gegeben. Insbesondere wurde der potenzielle Anteil von OHB am Bundeswehr-Projekt SATCOMBw4 von 30 bis 50 Prozent auf 50 bis 70 Prozent hochgesetzt, damit winkt im Fall einer erfolgreichen Akquise im nächsten Jahr ein Auftragsvolumen in Höhe von 5 bis 7 Mrd. Euro.

Neuer Aufwärtstrend möglich

Gerade dieser potenzielle Auftrag hatte im Frühjahr einen zentralen Beitrag zur Kursvervielfachung geleistet, und er hat die Aktie nun zu Recht wiederbelebt. Wir hatten kurz zuvor, am 9. Oktober, auf das „spekulative Potenzial für einen kräftigen Rebound“ hingewiesen. Dieses hat sich nun entladen. Mit einem Konsens-KGV26 von 60 bei einem Kurs von 196,80 Euro ist die Aktie kein Schnäppchen, aber die herausragenden Perspektiven für die nächsten Jahre rechtfertigen durchaus eine hohe Bewertung. Trotzdem dürfte es volatil bleiben. Am Ende kann eine positive Geschäftsentwicklung aber zu einem neuen Aufwärtstrend führen. Dafür wäre es gut, wenn die Q3-Zahlen die von den Analysten geweckten Erwartungen bestätigen.

Während bei OHB ein Großauftrag die zentrale Rolle spielt, setzt BENO beim Wachstum auf viele kleinere Schritte, zu denen auch mehrere erfolgreich umgesetzte Finanzierungsmaßnahmen gehören. Wie weit diese tragen können, lässt sich inzwischen recht genau beziffern: zum Artikel

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Erstellung am 19.10.26 um 09:31 Uhr.

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