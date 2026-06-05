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OHB: Endlich die zweite Chance

05.06.26 07:35 Uhr

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OHB: Endlich die zweite Chance | finanzen.net

Die Aktie von OHB durchläuft nach einer atemberaubenden Rally eine scharfe Korrektur. Es spricht viel dafür, dass das eine zweite Chance für den Einstieg darstellt.

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Aktien
OHB SE
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Wir hatten in unserer letzten Analyse darauf hingewiesen, dass immer noch die Gefahr besteht, dass die OHB-Aktie die scharfe kurzfristige Korrektur weiter fortsetzt, da der kurzfristige Boden noch fehlt. So ist es auch gekommen: Im Nachgang hat die Aktie weitere deutliche Einbußen verzeichnet. Der Abschlag vom Allzeithoch lag damit zwischenzeitlich schon bei rund 50 Prozent (!).

Mehrere Faktoren verantwortlich

Das Ausmaß ist aber nicht allein auf die zuvor hohe Bewertung mit einem deutlich dreistelligen Konsens-KGV26 und die massiv überkaufte Chartlage Mitte Mai zurückzuführen. Hinzu kommen noch zwei weitere substanzielle Belastungsfaktoren.

Kursdruck im Juni

Zum einen…

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