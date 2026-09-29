OHB: Ist das der Beginn der großen Erholung?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von OHB hat den nächsten Erholungsversuch gestartet. Dieser sieht besser aus als die vorherigen Anläufe im September – insbesondere wegen einer positiven Divergenz.

Die Geschäftsperspektiven von OHB sind unbestritten gut, weshalb die Analysten von Berenberg kürzlich auch ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 358 Euro bestätigt haben. Trotzdem tut sich die Aktie seit Monaten schwer damit, die nach dem Kurs-Hype im Frühjahr gestartete Konsolidierung zu beenden. Das liegt an der hohen Bewertung, die auch nach der massiven Korrektur bei einem Kurs von 186,20 Euro noch in einem von Analysten durchschnittlich für 2026 geschätzten KGV von 58 (Stand 29.9.) zum Ausdruck kommt.

Neuer Trendwende-Versuch

Das muss das Unternehmen mit einer sehr hohen Geschäftsdynamik in den nächsten Jahren rechtfertigen – und dafür ist das Potenzial in jedem Fall vorhanden. Daher setzt der Kurs aktuell wieder zur Trendwende an, und dieser Versuch sieht besser aus als die vorherigen.

Bodenbildung fortgeschritten

Das liegt zum einen an der reduzierten Abwärtsdynamik. Zwar hat die Aktie erst kürzlich bei 165,80 Euro ein neues Korrekturtief markiert, das wurde aber beim MACD nicht durch ein neues Tief bestätigt. Eine positive Divergenz, die eine fortgeschrittene Bodenbildung anzeigt.

Aktie vor wichtigem Signal

Die anschließende Kurserholung ist zudem dynamischer ausgefallen als die letzten Anläufe im September. Jetzt könnte die Aktie vor einem weiteren wichtigen Signal stehen. Bei rund 200 Euro verläuft nämlich die 38-Tage-Linie. Sollte diese angegriffen und im Idealfall überwunden werden, würde die Trendwende an Substanz gewinnen. Dann könnten der Widerstand bei 222,50 Euro und die 200-Tage-Linie, die oberhalb von 250 Euro verläuft, die nächsten Ziele sein.

OHB ist auch nach der Korrektur hoch bewertet, bei Pyramid scheint dagegen die Skepsis der Anleger noch größer als die Zuversicht. Doch es gibt Anzeichen, dass sich das ändern könnte: zum Artikel

Mit einem charttechnischen Widerstand ringt auch die Masterflex-Aktie, und das schon seit Langem. Auffällig ist, wer sich in dieser Phase für einen möglichen Ausbruch gezielt positioniert hat:. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.435 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 19.09.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 29.09.26 um 7:49 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel