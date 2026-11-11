OHB: Morgen könnte die Entscheidung fallen

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Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen hat sich die Aktie von OHB rund um 200 Euro gefangen. Ob daraus ein neuer Aufwärtstrend wird, könnten die morgigen Zahlen entscheiden – und ein Posten darin dürfte besonders genau beachtet werden.

Dass es bei der Aktie von OHB nicht direkt so steil wieder nach oben geht wie im Januar und Mai, als die Euphorie zeitweise keine Grenzen kannte, ist angesichts einer weiter relativ hohen Bewertung nicht besonders überraschend. Auf den jüngsten kräftigen Rebound nach einer massiven Korrektur folgten daher erst einmal Gewinnmitnahmen.

Kurzfristiger Aufwärtstrend in der Entstehung?

Doch die Aktie hat sich relativ schnell wieder gefangen, rund um die Marke von 200 Euro. Das eröffnet die Chance für einen neuen kurzfristigen Aufwärtstrend, wenn jetzt positive Impulse kommen.

Morgen gibt es Zahlen

Diese könnten die morgen anstehenden Zahlen liefern. Besonders im Blickpunkt dürften neben dem Umsatz- und Gewinnwachstum der Auftragseingang und -bestand stehen, die deutlich vorangekommen sein sollten. Kürzlich konnte das Unternehmen bereits einen weiteren Satelliten-Großauftrag von der ESA in Höhe von 554 Mio. Euro melden, damit setzt sich die Erfolgsserie in der Akquise fort. Wird das auch adäquat in den Quartalsresultaten sichtbar, könnte der kurzfristige Kurstrend erst einmal nach oben zeigen.

Auch NAGA ist nach einer erneut kräftigen Korrektur ein erster Rebound gelungen. Anders als bei OHB setzt dort aber das Management selbst ein deutliches Zeichen, dass es mehr erwartet:

Nicht morgen, aber bis zum Frühjahr fällt auch bei Pyrum eine Entscheidung, die für den Kurs wichtig werden dürfte. Denn eine ganze Reihe von Projekten hängt davon ab. zum Artikel

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Erstellung am 11.11.26 um 08:01 Uhr.

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