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OHB: Neueinschätzung nach dem Kursschub

15.05.26 07:47 Uhr

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OHB: Neueinschätzung nach dem Kursschub | finanzen.net

Die Aktie von OHB hat den nächsten kräftigen Kurssprung geschafft. Wir hatten rechtzeitig auf diese Chance hingewiesen und nehmen jetzt eine Neueinschätzung vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
440,00 EUR -21,50 EUR -4,66%
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Drei Monate hat die Aktie von OHB gebraucht, um den Kursschub aus dem Januar zu verarbeiten. Am Ende hat das Papier vor allem mit der psychologisch wichtigen 300-Euro-Marke gerungen. Wir hatten schon Mitte April darauf hingewiesen, dass es schnell Richtung Allzeithoch gehen kann, wenn dieser Widerstand geknackt wird.

Neues Allzeithoch

Und so ist es gekommen: Die Aktie ist über 300 Euro gesprungen und hat dann die nächste dynamische Rally hingelegt – vorerst bis auf ein neues Allzeithoch bei 487 Euro (auf Xetra). Ausschlaggebend ist vor allem der potenzielle Schub für die Geschäftsentwicklung, der von Großprojekten ausgeht.

Neuigkeiten zu Großprojekt

Besonders im Blick steht dabei der mögliche Auftrag für ein Satellitennetzwerk der Bundeswehr, dessen Akquise OHB zusammen mit Rheinmetall und vermutlich auch mit Airbus angeht. Zuletzt gab es aber auch erfreuliche News zu einem anderen Großprojekt: OHB wird zusammen mit Dassault Aviation ein gemeinsames Angebot für VORTEX-S, einen wiederverwendbaren Raumgleiter, abgeben und damit ein zentrales Vorhaben der Europäischen Weltraumorganisation adressieren.

Viel Fantasie

Das hat die Fantasie der Anleger weiter angeregt, und in der Tat scheint…

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